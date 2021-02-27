Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе в финале Кубка России, который проходит в Москве.

В прокате Валиева снова чисто исполнила тройной аксель, а также тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп". За свой прокат она получила 88,71 балла. На внутренних турнирах мировые рекорды не фиксируются, но оценки Валиевой в очередной раз превысили официальный рекорд мира Алены Косторной, которая в финале Гран-при 2019 года набрала 85,45.

Валиева объяснила, почему не дотянула до 90,25 балла. Именно столько ей поставили за короткую программу на командном Кубке Первого канала.

- Каскад сделала не такой хороший сделала, как в тот раз, поэтому и не покорилась отметка в 90 баллов, - сказала Камила журналистам. - После разминки я очень много думать, как его исполнить, а когда очень много думаешь, ничего не получается. Я пытаюсь научиться отключаться. Ведь на тренировках каскад "лутц-тулуп" делаю каждый день без ошибок.

Валиева также подчеркнула, что ей важно обыграть саму себя. "Короткую программу я немного проиграла. Произвольную постараюсь откатать так же, как на тренировке", - заверила спортсменка.