Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца в финале Кубка России

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец в финале Кубка России, который проходит в Москве. Ученики Александра Жулина набрали 90,44 балла. Второе место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин (76,43 балла). На третью строчку поставили Екатерину Миронову и Евгения Устенко (65,34).

Синицина и Кацалапов, которые из-за травм и перенесенного коронавируса пропустили чемпионат России, остались довольны прокатом.

- Чувствуем себя намного лучше. Наверное, не на 100 процентов, но последние три недели мы тренируемся полноценно, - сказал Кацалапов журналистам. - На последних тренировках мы катали лучше, хотя и сегодняшнее выступление было отличным. Нас хорошо принимали зрители, мы получили удовольствие.