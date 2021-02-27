В новой Москве благоустроят около 60 дворов и пешеходных маршрутов

До конца года по программе "Мой район" в ТиНАО благоустроят около 60 дворов и пешеходных маршрутов. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

"Во дворах ТиНАО отремонтируют дороги, тротуары и системы освещения, разобьют газоны, установят скамейки и урны, обновят контейнерные площадки, высадят цветы, приведут в порядок лестницы, пандусы и ограждения. На детских и спортивных площадках заменят оборудование и уложат безопасное резиновое покрытие. В некоторых дворах уложат брусчатку", - сообщает портал.

Работы запланированы в поселке Коммунарка, Щербинке, Троицке и других территориях.

Запланировано благоустройство территории некоторых школ: №1788 (Внуковское), 2120 (Московский), 2083 (Рязановское), 2057 (Кокошкино), 1391 (Новофедоровское), 2073 (Роговское). Рядом с ними отремонтируют веранды и ограждения, обновят покрытие дорог, тротуаров и спортивных площадок, установят скамейки, сделают новую разметку, а по некоторым адресам оборудуют площадки для изучения правил дорожного движения.