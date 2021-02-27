В столице более 2 тысяч добровольцев стали "помощниками вакцинации"

В столице "помощниками вакцинации" стали более 2 тысяч добровольцев-волонтеров. Помощники работают в 11 пунктах вакцинации от коронавируса. Большая часть добровольцев - это студенты, но есть и более взрослая категория граждан.

За 1,5 месяца с начала акции добровольцы уже свыше 12 тыс. часов поддерживают врачей в мобильных пунктах. Они информируют москвичей о возможностях и местах вакцинации, помогают справиться с волнением перед проведением прививки, создают позитивную атмосферу. "Присоединиться могут все желающие волонтеры. Главное - быть доброжелательным, коммуникабельным и подходить с пониманием к любой ситуации", - передает слова директора центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского сайт мэра Москвы.

Напомним, что мобильные пункты вакцинации располагаются в многолюдных местах - в фуд-молле "Депо", торгово-развлекательных центрах "Океания", "Саларис", Columbus, "Калейдоскоп", "Щелковский", "Город", торговых центрах "Водный", "Калужский", "Л-153" и ГУМ.