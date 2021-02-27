В Дагестане задержали женщину за продажу младенца

История берет начало в декабре прошлого года. Женщина предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тысяч рублей ребенка, которого она собиралась родить в феврале 2021 года. Покупательница вначале согласилась, но затем, усомнившись в правомерности действий, сообщила в правоохранительные органы.

После состоявшейся сделки с условным покупателем сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.

В Следственном комитете Дагестана проинформировали, что в отношении 28-летней жительницы Махачкалы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура Дагестана.