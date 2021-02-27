В Петербурге в пятый раз потушили Вечный огонь

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту тушения Вечного огня мемориала "Героям-борцам за свободу России, павшим жертвою в этой борьбе" на Марсовом поле.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 26 февраля, в 00.54 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что Вечный огонь не горит, а возле мемориала ощущается сильный запах газа. Информацию передали сотрудникам специализированной организации, и в кратчайшие сроки горение огня было восстановлено.

Правоохранители в свою очередь сумели выяснить, что Вечный огонь около полуночи потушили двое неизвестных - забросали пламя снегом. Они скрылись с места происшествия. Злоумышленников разыскивают. Им придется нести уголовную ответственность - по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронений".

За эту зиму Вечный огонь на мемориалах Петербурга тушат уже в пятый раз.