Новости

Ученые установили сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана 17:40
Лыжник Большунов заявил, что контролировал ход победной для себя гонки на ЧМ 17:25
Косторная рассказала о новой произвольной программе 17:22
Один человек погиб при взрыве в больнице украинского города Черновцы 16:04
В Помпеях нашли отлично сохранившуюся колесницу I века 15:57
В РФС посчитали верным пенальти в ворота "Спартака" в матче КР с "Динамо" 15:28
В Ярославле отправлены под домашний арест два сотрудника ФСИН 14:42
Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе 14:24
В Страсбурге ввели бесплатный проезд для детей 14:04
Таксист сбил пешехода с младенцем в коляске на востоке Москвы 14:00
В Казани начался всероссийский фестиваль общества "Трудовые резервы" 13:54
Театр им. Вахтангова представит премьеру "Короля Лира" Юрия Бутусова 13:18
ДТП с участием экскаватора произошло на Ленинградском шоссе в Москве 12:49
Музей Победы подготовил специальную программу к 28 февраля 12:39
Андрей Бочкарев: В промзоне "Огородный проезд" построят комплекс офисных зданий 12:11
Андрей Бочкарев: Новая дорога свяжет Калужское и Варшавское шоссе 12:00
В России в январе уменьшилось число выданных кредитных карт 11:31
Оперштаб: Еще 2008 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:25
Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики 10:40
"Формула-1" понесла рекордные убытки в 2020 году 10:39
Мишустин упростил правила итоговой аттестации школьников в 2021 году 10:34
Эксперты рассказали, как бороться с телефонными мошенниками 10:03
Глава оргкомитета: Олимпиада в Токио должна пройти в присутствии зрителей 09:55
На Украине оппозиционный телеканал отключили через час вещания 08:54
Боец ММА Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
27.02.2021 17:40
Рубрика: Общество

Ученые установили сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана

Текст: Лариса Ионова
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Группа ученых из Германии, Финляндии, Эстонии и России (из лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН) вычислила сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана. Уже с 2055 года самый северный океан может перестать покрываться льдом в сентябре, а к трехтысячному году он не будет замерзать и в ноябре, сообщило ТАСС. Причина - в воздействии парниковых газов.

Фото: РИА Новости
Академик Геннадий Матишов: Мы движемся к малому ледниковому периоду

Исследователи сделали такие выводы, смоделировав несколько сценариев влияния парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана. При этом они учитывали изменения температуры, снижение площади ледяного покрова и уровень солености воды, причем сразу в нескольких регионах, а затем вывели общие данные.

Таяние льдов может привести к таким катаклизмам как наводнения. Ученые прогнозируют это природное явление во второй половине 21-го века из-за роста уровня воды в Печорском море. На Балтийское побережье придут аномально теплые зимы.

В то же время парниковые газы вряд ли окажут существенное влияние на расстановку сил. Океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов на днях рассказал в интервью "РГ", что к Мировому океану надо подходить как к гидрокосмосу. Главный морозильник планеты - Антарктида, а ее ледяной щит содержит около 92 процентов всех льдов суши. "Только если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении. Именно антарктические льды, а не арктические могут устроить потоп. Но Антарктиду так просто не растопить. Это очень стабильная система. Надо учитывать не только поверхностные теплые течения, как Гольфстрим или Куросио, но и подводную "погоду" в глубинных слоях, где 6-километровые толщи холодных вод. Глобально повлиять на климат Гольфстрим и даже Арктика не могут", успокоил академик.

В регионах Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе
Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России
Чешские власти ограничили передвижение жителей страны
Эпидемиолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием в ближайшее время
В ДОМ.РФ оценили потенциал снижения ставок по ипотеке
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март