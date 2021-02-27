Ученые установили сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана

Группа ученых из Германии, Финляндии, Эстонии и России (из лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН) вычислила сроки "размораживания" Северного Ледовитого океана. Уже с 2055 года самый северный океан может перестать покрываться льдом в сентябре, а к трехтысячному году он не будет замерзать и в ноябре, сообщило ТАСС. Причина - в воздействии парниковых газов.

Исследователи сделали такие выводы, смоделировав несколько сценариев влияния парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана. При этом они учитывали изменения температуры, снижение площади ледяного покрова и уровень солености воды, причем сразу в нескольких регионах, а затем вывели общие данные.

Таяние льдов может привести к таким катаклизмам как наводнения. Ученые прогнозируют это природное явление во второй половине 21-го века из-за роста уровня воды в Печорском море. На Балтийское побережье придут аномально теплые зимы.

В то же время парниковые газы вряд ли окажут существенное влияние на расстановку сил. Океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов на днях рассказал в интервью "РГ", что к Мировому океану надо подходить как к гидрокосмосу. Главный морозильник планеты - Антарктида, а ее ледяной щит содержит около 92 процентов всех льдов суши. "Только если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении. Именно антарктические льды, а не арктические могут устроить потоп. Но Антарктиду так просто не растопить. Это очень стабильная система. Надо учитывать не только поверхностные теплые течения, как Гольфстрим или Куросио, но и подводную "погоду" в глубинных слоях, где 6-километровые толщи холодных вод. Глобально повлиять на климат Гольфстрим и даже Арктика не могут", успокоил академик.