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27.02.2021 17:34
Рубрика: Происшествия

Челябинец выпрыгнул из окна горящей квартиры на четвертом этаже

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске при пожаре в многоквартирном доме мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на четвертом этаже. Пострадавший госпитализирован, сообщили в субботу в ГУ МЧС региона.

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- Возгорание произошло в квартире на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома по улице Шаумяна, 96, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Пожару был присвоен повышенный номер сложности в связи с угрозой распространения огня на кровлю здания. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 35 человек, включая шесть детей. По предварительным данным, еще до прибытия пожарных из горящей квартиры через окно выпрыгнул мужчина, он получил ожоги кистей рук и высотные травмы. Пострадавший находится в сознании, госпитализирован.

По данным ГУ МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Дополнительно были проверены чердачные помещения, где горение было ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Причины возгорания пока не установлены, отметили в ведомстве.

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