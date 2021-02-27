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27 февраля 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 20 февраля 2021 года № 106-П "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области на 2021 год"

Дата подписания 20 февраля 2021 г.
Опубликован 27 февраля 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Саратовской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области на 2021 год для оценки уровня жизни населения области, оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам и предоставления мер социальной поддержки в следующих размерах:

на душу населения - 9 844 рубля,

трудоспособное население - 10 615 рублей,

пенсионеры - 8 566 рублей,

дети - 10 191 рубль.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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