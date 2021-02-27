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27.02.2021 13:18
Рубрика: Культура

Театр им. Вахтангова представит премьеру "Короля Лира" Юрия Бутусова

Текст: Инга Бугулова

В год своего 100-летия Театр им. Вахтангова возвращается к одному из своих самых "афишных" авторов - Уильяму Шекспиру. 27 и 28 февраля на исторической сцене состоится премьера "Короля Лира" в постановке главного режиссера театра Юрия Бутусова, для которого это уже десятый спектакль по английскому классику.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Для Бутусова "шекспировская" тема исключительно важна. Все началось еще в 2002 году со спектакля "Макбет" в театре "Сатирикон" в адаптации Эжена Ионеско. В том же театре он впервые обратился и к "Королю Лиру" - трагедия была поставлена в 2006 году, главную роль исполнил Константин Райкин. И в Театре им. Вахтангова режиссер тоже успел поставить Шекспира, представив в 2010 году спектакль "Мера за меру". Однако нынешняя премьера знаковая, уверяют в театре. А сам Бутусов подчеркивает, что классическая трагедия сегодня удивительно актуальна.

"Я думаю, сейчас время Шекспира. Время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых "звуков", "смыслов", новая буря", - цитирует режиссера официальный сайт театра.

Роль Лира сыграет Артур Иванов, Глостера - Виктор Добронравов. Также в спектакле заняты Сергей Волков, Василий Симонов, Валерий Ушаков, Юрий Цокуров, Юрий Поляк, Ян Гахарманов, Денис Бондаренко, Владимир Логвинов, Яна Соболевская, Ольга Тумайкина, Евгения Крегжде.

Культура Театр Драматический театр

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