"Терминатор" станет аниме-сериалом

Netflix не щадит никого: на сервисе выйдет аниме-сериал по миру Терминатора.

Согласно Variety, как именно будет выглядеть сериал, содержательно пока не известно - проект находится на ранней стадии разработки.

Созданием займутся Skydance, на счету которой два последних полнометражных "Терминатора", и японская студия Production I.G, известная, в частности, по "Призраку в доспехах", брутальному аниме "Кровь: Последний вампир", "Оборотням" всё того же Мамору Осии и аниме-вставками в "Убить Билла".

Шоураннером и продюсер - Мэттсон Томлин ("Бэтмен" Мэтта Ривза).

Обещают "исследовать вселенную Терминатора так, как этого пока никто еще не делал".

Даты премьеры у вот этого вот пока нет.