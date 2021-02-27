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"Терминатор" станет аниме-сериалом

Новости
    27.02.2021, 19:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix не щадит никого: на сервисе выйдет аниме-сериал по миру Терминатора.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость"

Согласно Variety, как именно будет выглядеть сериал, содержательно пока не известно - проект находится на ранней стадии разработки.

Созданием займутся Skydance, на счету которой два последних полнометражных "Терминатора", и японская студия Production I.G, известная, в частности, по "Призраку в доспехах", брутальному аниме "Кровь: Последний вампир", "Оборотням" всё того же Мамору Осии и аниме-вставками в "Убить Билла".

Шоураннером и продюсер - Мэттсон Томлин ("Бэтмен" Мэтта Ривза).

Обещают "исследовать вселенную Терминатора так, как этого пока никто еще не делал".

Даты премьеры у вот этого вот пока нет.

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