В доме под Рязанью обрушилась кровля

В многоквартирном доме в Рязанском районе частично обрушилась кровля.

ЧП случилось в селе Реткино ночь на 27 февраля, пострадала часть квартир, в которых живут девять человек, сообщила администрация района на своей странице в соцсети.

По данным властей, медпомощь никому из жильцов не понадобилась, от переезда в пункт временного размещения люди отказались.

- Подача газа, воды и электричества в доме налажены. В настоящее время решается вопрос о восстановлении поврежденной кровли, - рассказали в администрации Рязанского муниципального района.