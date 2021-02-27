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27.02.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

В доме под Рязанью обрушилась кровля

Текст: Элина Труханова (Рязань)

В многоквартирном доме в Рязанском районе частично обрушилась кровля.

На Кубани крыша многоквартирного дома проломилась от снега

ЧП случилось в селе Реткино ночь на 27 февраля, пострадала часть квартир, в которых живут девять человек, сообщила администрация района на своей странице в соцсети.

По данным властей, медпомощь никому из жильцов не понадобилась, от переезда в пункт временного размещения люди отказались.

- Подача газа, воды и электричества в доме налажены. В настоящее время решается вопрос о восстановлении поврежденной кровли, - рассказали в администрации Рязанского муниципального района.

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