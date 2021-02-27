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27.02.2021,  
10:47
Текст:  Олег Корякин

В НАТО назвали "Панцирь-С1" идеальным оружием против беспилотников

Аналитики НАТО назвали "Панцирь-С1" идеально подходящим для борьбы с дронами.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Объединенный центр передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) опубликовал доклад "Комплексный подход к противодействию беспилотным авиационным системам". В нем аналитики отдельно остановились на том, как борются с БПЛА на российской военной базе в Сирии. В связи с чем был упомянут и ЗРПК "Панцирь-С1".

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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"Изначально он был разработан для обеспечения точечной противовоздушной обороны от самолетов и вертолетов, а также для обеспечения дополнительной защиты подразделений ПВО от воздушных атак противника с применением высокоточных боеприпасов, особенно на малых высотах", - говорится в отчете. - "Эти характеристики делают "Панцирь-С1" идеально подходящим для противодействия всему спектру угроз - от малых до тактических БПЛА. А также он позволяет восполнить пробел в регулярных частях ПВО между средствами противодействия крупногабаритным БПЛА и системами борьбы с миниатюрными дронами.

В докладе отмечается, что Россия демонстрирует прогресс в разработке БПЛА.

В частности, отмечены проекты "Альтиус" и "Охотник". Компания "Калашников" предлагает беспилотники охватывающие практически все классы и категории, включая аппараты специально разработанные для работы в экстремальных климатических условиях. Причем, некоторые российские БПЛА специально приспособлены для навигации без использования глобальных спутниковых навигационных систем, которые часто ненадежны в полярных регионах.

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