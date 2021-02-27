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Рубрика: В мире

В штатах Мексики отменен режим максимальной угрозы из-за COVID-19

Минздрав Мексики обновил уровни эпидемиологической опасности для 32 регионов страны. Согласно последним данным, 10 штатов сейчас имеют высокий риск заражения коронавирусом, 20 находятся на среднем уровне и два - на низком.

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Показатели заполняемости больниц и число новых случаев заражения снижаются по всей стране, отметил гендиректор департамента здравоохранения минздрава Мексики Рикардо Кортес Алкала. При этом ни один из 32 штатов не имеет тенденции к росту числа случаев COVID-19, пишет РИА Новости.

Власти столицы и штата Мехико, где проживает около 25 миллионов человек, сохраняют карантин, соответствующий высокому риску заражения. Однако еженедельно здесь вводятся новые послабления. Так, уже с первого марта будут открыты театры и кинотеатры, музеи и парки аттракционов на открытом воздухе. Масочный режим сохраняется повсеместно.

По последним данным, в Мексике коронавирусом заразились более двух миллионов человек, скончались - 184,4 тысячи.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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