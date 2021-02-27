В Страсбурге ввели бесплатный проезд для детей

В Страсбурге власти приняли решение ввести с 1 сентября бесплатный проезд на общественном транспорте для детей младше 18 лет.

Воспользоваться этим правом смогут около 80 тысяч человек. Для этого в транспортную компанию необходимо представить документ, подтверждающий проживание в городе. Семьи с двумя детьми могут таким образом сэкономить до 550 евро в год.

По мнению администрации, это позволит также улучшить экологическую обстановку. После введения бесплатного проезда родителям не нужно будет подвозить детей на собственном автомобиле до школы, пишет газета Le Parisien.