Депутат предложила запретить вылов дельфинов

По морально-этическим соображениям в России предлагается запретить вылов касаток и дельфинов для использования в дельфинариях. Такой законопроект разработан в Госдуме.

Автором инициативы выступила депутат нижней палаты Светлана Бессараб, сообщают "Известия". Она считает необходимым ввести в России запрет на вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях. Она указала, что это уже сделано во многих странах. Что касается "лечебного эффекта дельфинотерапии", то это, по данным Бессараб, не подтверждается ученым сообществом.

Бывает и так, что дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, отметила депутат. Ситуация, по ее словам, абсурдная: государственные органы потом изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно".

В сопроводительных материалах автор признает: принятие законопроекта со временем фактически приведет к закрытию дельфинариев.

По информации газеты, в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу поддерживают и отмечают, что она может пойти на пользу природе.