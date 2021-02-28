Джордж Клуни и Джулия Робертс в третий раз снимутся вместе

Американские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс вот уже в третий раз объединят на экране свои усилия. Как передает Deadline, речь про ромком Universal и британской компании Working Title "Билет в рай" (Ticket To Paradise).

Постановка - Оливера "Ола" Паркера (вторая Mamma Mia), сценарий - дважды номинанта "Оскара" Теда Мелфи ("Скрытые фигуры", "Уйти красиво") по сюжету Паркера и Дэниела Пипски (продюсер сериалов "От заката до рассвета" и "Учитель").

Клуни и Роберт сыграют пару, ныне разведенную, но вынужденную сплотиться, дабы отправиться на Бали и помешать своей дочери выйти замуж - "повторить ошибку, которую они сами совершили 25 лет назад".

Напомним: ранее эти двое снялись в "Финансовом монстре" Джоди Фостер, триллере 2016-го, и в "11 друзьях Оушена" Стивена Содерберга в 2001-м.

Дата премьеры проекта пока не обозначена, но производители выражают надежду, что смогут показать ее на больших экранах, а не пустить на стриминг.

Съемки намечены на текущий год.