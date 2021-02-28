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28.02.2021 18:13
Рубрика: Общество

Эмблема миссии метеоспутника "Арктика-М" порвалась из-за ураганного ветра

Текст: Наталия Ячменникова

Эмблема миссии метеорологического спутника "Арктика-М" на головном обтекателе ракеты-носителя "Союз-2.1б" порвалась перед запуском с космодрома Байконур из-за ураганного ветра и обледенения. Об этом рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин​​​.

Фото: Антон Валагин
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За пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с новым российским спутником "Арктика-М" специалистам сегодня пришлось изрядно поволноваться: на космодроме был очень сильный ветер. "Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям. Но ракета и ее система управления блестяще справились", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Однако ветер все-таки "наследил". "Ураганный ветер и обледенение тому причины", - сказал Рогозин, прокомментировав изображение порванной эмблемы миссии "Арктики-М" на обтекателе ракеты перед запуском. Как он отметил, штатный пуск гораздо важнее наклейки, - сообщает РИА Новости.

Старт "Союза-2.1б" состоялся сегодня в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура. В 10.04 мск разгонный блок "Фрегат" с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Затем "Фрегат" вывел спутник на орбиту за счет трех включений маршевого двигателя.

Активный срок существования спутника семь лет, но, как говорят специалисты, он может отработать гораздо больше. Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

Общество Космос

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