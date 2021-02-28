Головин сравнялся с Неймаром по системе "гол+пас" в сезоне

Полузащитник "Монако" Александр Головин успешно вышел на замену в матче 27-го тура чемпионата Франции дома против "Бреста".

Выйдя на поле на 59-й минуте, россиянин отметился голевыми передачами на Стефана Йоветича и Кевина Фолланда. Монегаски выиграли 2:0, одержав десятую победу в последних 12 встречах в национальном первенстве. В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" идет на четвертом месте с 55-ю очками. Впереди только "Лион" (55), "ПСЖ" (57) и "Лилль" (58).

Что касается непосредственно статистики Головина, то Александр сравнялся с одним из лучших футболистов мира Неймаром ("ПСЖ") по системе "гол+пас" в нынешнем розыгрыше "Лиги 1". У обоих в активе по десять очков: Головин забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач, а Неймар, наоборот (6+4).