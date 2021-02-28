Индия успешно отправила на орбиту 19 спутников

Сообщается также, что среди отправленных аппаратов значится бразильский Amazonia-1.

"PSLV-C51 успешно взлетел из космического центра им. Сатиша Дхавана, Шрихарикота. Amazonia-1 успешно отделился от четвертой ступени PSLV-C51 и выведен на орбиту", - написала ISRO.

Напомним, что Amazonia-1 предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Это первый бразильский спутник, который выведен на орбиту индийской ракетой. Помимо него были отправлены три исследовательских спутника, предоставленных консорциумом индийских академических институтов; один, собранный по программе обучения молодых ученых; и еще 14 - от компании NewSpace India Limited, которая отправляет спутники на орбиту индийскими носителями. В эти 14 аппаратов входят индийский демонстрационный спутник технологий SindhuNetra, американскский NanoConnect-2 и еще 12 аппаратов SpaceBEE, предназначенных для спутниковой связи.

Кроме того, на орбиту должны вывести гравированный портрет премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также электронную копию индийского священного писания "Бхагаватгита".