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28.02.2021 09:50
Рубрика: В мире

Индия успешно отправила на орбиту 19 спутников

Текст: Диана Ковалева
Индийская организация космических исследований (ISRO) отправила на орбиту Земли 19 спутников. Прямую трансляцию происходящего она вела на своей странице в Twitter.

Сообщается также, что среди отправленных аппаратов значится бразильский Amazonia-1.

Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
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"PSLV-C51 успешно взлетел из космического центра им. Сатиша Дхавана, Шрихарикота. Amazonia-1 успешно отделился от четвертой ступени PSLV-C51 и выведен на орбиту", - написала ISRO.

Напомним, что Amazonia-1 предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Это первый бразильский спутник, который выведен на орбиту индийской ракетой. Помимо него были отправлены три исследовательских спутника, предоставленных консорциумом индийских академических институтов; один, собранный по программе обучения молодых ученых; и еще 14 - от компании NewSpace India Limited, которая отправляет спутники на орбиту индийскими носителями. В эти 14 аппаратов входят индийский демонстрационный спутник технологий SindhuNetra, американскский NanoConnect-2 и еще 12 аппаратов SpaceBEE, предназначенных для спутниковой связи.

Кроме того, на орбиту должны вывести гравированный портрет премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также электронную копию индийского священного писания "Бхагаватгита".

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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