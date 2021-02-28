Новости

"Ювентус" упустил победу в матче против "Вероны" 01:10
Уоррен Баффет предупредил, что ажиотаж вокруг акций со временем утихнет 00:25
В Дагестане полицейского ранили при проверке документов 00:08
Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане 27.02.2021
Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ 27.02.2021
"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе 27.02.2021
В РПЦ призвали Варфоломея посмотреть на ущемления православных на Украине 27.02.2021
В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта "Машины времени" 27.02.2021
"Барселона" опередила "Реал" в чемпионате Испании 27.02.2021
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца в финале Кубка России 27.02.2021
Большунов в воскресенье выступит в командном спринте 27.02.2021
Главного тренера "Локомотива" удалили во время матча РПЛ с ЦСКА 27.02.2021
В "Векторе" рассказали о принципе действия вакцины "ЭпиВакКорона" 27.02.2021
Алена Косторная расплакалась после неудачного проката в Москве 27.02.2021
В столице более 2 тысяч добровольцев стали "помощниками вакцинации" 27.02.2021
Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда 27.02.2021
Врач Мясников окунулся в снег во время эфира 27.02.2021
Канал AMC отложил премьеру финала сериала "Лучше звоните Солу" 27.02.2021
"Терминатор" станет аниме-сериалом 27.02.2021
Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом 27.02.2021
В Черном море начались военные учения НАТО 27.02.2021
В США начали проверку вышедшей из "Северного потока-2" компании 27.02.2021
Горбачев посоветовал Путину и Байдену встретиться 27.02.2021
Большунов признался, что неделю назад не знал, выступит ли на ЧМ 27.02.2021
Опубликовано видео победного финиша лыжника Большунова на ЧМ 27.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
28.02.2021 01:10
Рубрика: Спорт

"Ювентус" упустил победу в матче против "Вероны"

Текст: Максим Домчев
Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Туринский "Ювентус", несмотря на гол Криштиану Роналду, не смог обыграть "Верону" в матче чемпионата Италии - 1:1.

"Барселона" опередила "Реал" в чемпионате Испании

В матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу "Верона" принимала туринский "Ювентус", ведущий преследование "Интера" в борьбе за чемпионский титул. Первая половина встречи завершилась со счетом 0:0. Вскоре после перерыва ворота хозяев поразил Криштиану Роналду, отличившийся в нынешнем чемпионате Италии в 19-й раз.

Но удержать преимущество туринцам не удалось. На 77-йминуте "Верона" провела результативную атаку, точку в которой поставил Антонин Барак. "Ювентус" набрал 46 очков и продолжает занимать третье место, отставая от "Интера" и "Милана".

Спорт Футбол Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус"

Главное сегодня

Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе
Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России
Чешские власти ограничили передвижение жителей страны
Эпидемиолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием в ближайшее время
В ДОМ.РФ оценили потенциал снижения ставок по ипотеке
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП