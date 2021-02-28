"Ювентус" упустил победу в матче против "Вероны"

Туринский "Ювентус", несмотря на гол Криштиану Роналду, не смог обыграть "Верону" в матче чемпионата Италии - 1:1.

В матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу "Верона" принимала туринский "Ювентус", ведущий преследование "Интера" в борьбе за чемпионский титул. Первая половина встречи завершилась со счетом 0:0. Вскоре после перерыва ворота хозяев поразил Криштиану Роналду, отличившийся в нынешнем чемпионате Италии в 19-й раз.

Но удержать преимущество туринцам не удалось. На 77-йминуте "Верона" провела результативную атаку, точку в которой поставил Антонин Барак. "Ювентус" набрал 46 очков и продолжает занимать третье место, отставая от "Интера" и "Милана".