Капризов в четвертый раз в сезоне забил "Лос-Анджелесу"

"Миннесота" и "Лос-Анджелес" проводили уже свой седьмой матч в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущих шести встречах один из лидеров "дикарей" Кирилл Капризов набрал шесть очков, забросив три шайбы и отдал столько же результативных передач.

Не стал исключением и этот поединок. "Миннесота" победила 4:3, а на счету Капризова заброшенная шайба. Из шести голов в этом сезоне четыре раза он поражал ворота именно "королей".

По итогам встречи Капризов попал в тройку лучших игроков.

"Каролина" в серии буллитов переиграла "Флориду" - 4:3. В составе победителей голевой передачей отметился форвард Андрей Свечников. Голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33.

"Питтсбург" со счетом 4:2 победил "Нью-Йорк Айлендерс". В составе победителей голевой передачей отметился Евгений Набоков. Голкипер "островитян" Семен Варламов отразил 27 бросков из 31.