Косторная прокомментировала свое выступление в финале Кубка России

Чемпионка Европы Алена Косторная, ставшая лишь шестой в финале Кубка России по фигурному катанию, рассказала, как на ее форму и подготовку повлиял перенесенный коронавирус.

- Были мысли сняться с турнира, потому что я долго болела. Сначала корона, потом травма, потом ангина. Было совсем мало времени отработать новые программы. Было тяжело. Я выходила в таком шоке, думала, что это конец моей карьеры. Очень рада, что хоть что-то смогла перебороть, - призналась Косторная в эфире Первого канала, который транслировал финал КР. - Это мой первый старт чуть ли не за четыре месяца. Я отвыкла от ощущения соревнований. В короткой программе прокат не получился. Сама не поняла, что произошло. В произвольной что-то получилось, что-то нет, но я старалась. Как говорил один мой тренер, "дорогу осилит идущий".

Косторная также отметила, что ей обидно пропускать чемпионат мира, тем более что в прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и на ЧМ попадала без вопросов. Однако турнир был отменен из-за пандемии.

- Это спорт. Что-то теряешь, что-то приобретаешь. Это не конец света, - сказала Алена журналистам.