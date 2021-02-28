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28.02.2021 16:25
Рубрика: Происшествия

Пенсионерка из Твери отдала мошенникам два миллиона рублей

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Пожилая жительница Твери отдала телефонным мошенникам взятые в кредит два миллиона рублей. Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 61-летняя женщина, рассказавшая, что ей позвонил неизвестный, представившийся полицейским.

Фото: iStock
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- Звонивший сообщил женщине, что кто-то, используя ее персональные данные, пытается оформить на ее имя кредит, - рассказали в ведомстве.

Для защиты личных данных от мошенников лжеполицейский посоветовал через приложение оформить в банке заем и перевести деньги на "резервный" счет. Пенсионерка поверила звонившему и через онлайн-заявку оформила кредит на сумму два миллиона рублей. После чего, действуя в соответствии с указаниями телефонного собеседника, перевела все заемные средства на счета мошенников.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, - сообщили в региональном УМВД.

В полиции предупреждают, что при попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод, сообщить пароли от банковской карты или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор и позвонить по официальным телефонам клиентской поддержки, которые указаны на обратной стороне банковской карты либо на сайте кредитной организации.

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