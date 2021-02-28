Первый российский спутник "Арктика-М" отправят на орбиту

Первый российский спутник "Арктика-М" планируют запустить в воскресенье, 28 февраля. Он предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, сообщили в "Роскосмосе".

Пуск ракеты "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" ожидается в 9:55 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур, пишет РИА Новости.

Это будет третий российский космический пуск в 2021 году, а всего, по словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина, намечается 29 космических стартов. Ранее он рассказал о пусковой программе с космодрома Восточный в 2021 году. Пояснив, что ожидаются три пуска по федеральной космической программе, а также много коммерческих запусков.