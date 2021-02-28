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Певец Кит Урбан подрался из-за Николь Кидман в опере в Австралии

Новости
    28.02.2021, 15:37
Текст:   Олег Усков
Актриса Николь Кидман. Фото: REUTERS/ Regis Duvignau Актриса Николь Кидман. Фото: REUTERS/ Regis Duvignau
Актриса Николь Кидман. Фото: REUTERS/ Regis Duvignau

53-летний новозеландский и австралийский певец и автор песен Кит Урбан, большая мировая звезда кантри, вступил в конфликт в опере в Сиднее.

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
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Как передает Independent, Кит выразил свое вполне обоснованное недовольство и претензии после того, как его супругу, актрису Николь Кидман, их сосед-меломан ударил программкой мероприятия.

Уточнено: произошло это из-за того, что в Австралии, как оказалось, не принято аплодировать в опере. Тогда как Кидман - сама, кстати, также австралийка - и Кит бурно захлопали.

В результате оппонентов пришлось разнимать прибывшей на вызов полиции.

Как пояснил Урбан, шоу было "чертовски великое", поэтому они с женой подняли овации. А стоящий позади них мужчина ударил Николь, о чем она потрясенно заявила мужу. И хотя Кит признает, что следовало бы конечно проявить сдержанность - тем более что там же находилась мама Николь, поведение оппонента в конечном итоге его "расстроило".

Также певец присовокупил, что до того злополучного вечера ни разу не бывал в опере и, соответственно, не мог знать, какие у них там порядки.

Урбан и Кидман поженились в 2006-м.

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