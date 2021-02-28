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28.02.2021 10:43
Рубрика: Общество

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день

Текст: Ирина Огилько

Все средства, собранные 28 февраля от продажи билетов на каток ВДНХ, пойдут на благотворительные проекты. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе выставки.

Фото: vdnh.ru
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В воскресенье посетителей ждут катания со знаменитостями, флешмобы, викторины и другие развлечения. Кроме того, в этот день вместе со всеми на лед выйдут и подопечные благотворительных фондов: дети и подростки с особенностями развития, а также ребята с тяжелыми заболеваниями.

Благотворительный день 28 февраля проходит на катке ВДНХ уже в восьмой раз.

Напомним, что посетителям необходимо соблюдать меры безопасности: в павильонах проката находиться в масках и перчатках, сохранять социальную дистанцию.

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