На катке ВДНХ пройдет благотворительный день

Все средства, собранные 28 февраля от продажи билетов на каток ВДНХ, пойдут на благотворительные проекты. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе выставки.

В воскресенье посетителей ждут катания со знаменитостями, флешмобы, викторины и другие развлечения. Кроме того, в этот день вместе со всеми на лед выйдут и подопечные благотворительных фондов: дети и подростки с особенностями развития, а также ребята с тяжелыми заболеваниями.

Благотворительный день 28 февраля проходит на катке ВДНХ уже в восьмой раз.

Напомним, что посетителям необходимо соблюдать меры безопасности: в павильонах проката находиться в масках и перчатках, сохранять социальную дистанцию.