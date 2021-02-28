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28.02.2021 10:20
Рубрика: Общество

Последний день февраля в Москве будет пасмурным и сырым

Текст: Ирина Огилько

В столице температура воздуха не поднимется выше +1 градуса, временами будет идти снег. Такой прогноз сделали специалисты Метеобюро Москвы и области.

Пасмурную погоду принес новый циклон. Его холодные фронты принесут небольшую порцию осадков, выпадет до 1 см, небо заволокут тучи.

Погодные условия будут неблагоприятны для здоровья из-за скачков атмосферного давления и пониженного содержания кислорода. Подобные погодные условия будут способствовать повышенной возбудимости, скачкам артериального давления.

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