Последний день февраля в Москве будет пасмурным и сырым

В столице температура воздуха не поднимется выше +1 градуса, временами будет идти снег. Такой прогноз сделали специалисты Метеобюро Москвы и области.

Пасмурную погоду принес новый циклон. Его холодные фронты принесут небольшую порцию осадков, выпадет до 1 см, небо заволокут тучи.

Погодные условия будут неблагоприятны для здоровья из-за скачков атмосферного давления и пониженного содержания кислорода. Подобные погодные условия будут способствовать повышенной возбудимости, скачкам артериального давления.