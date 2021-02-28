В Приамурье из-за схода вагонов с углем задержаны пассажирские поезда

В Сковородинском районе Амурской области сошли с рельсов десять полувагонов с углем грузового поезда, из-за чего заблокировано движение пассажирских поездов.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, задержаны пассажирские поезда № 61 Владивосток - Москва и № 7 - противоположного направления. Кроме того, ожидаются задержки поездов № 1 Владивосток - Москва и № 2 Москва - Владивосток.

Отменены пригородные поезда: № 6234 сообщением Ерофей Павлович - Сковородино и № 6235 - обратного направления.

Отмечается, что пассажиры находятся на станциях Сковородино и Магдагачи. Они обеспечены питанием, организовано также медицинское сопровождение.

Авария произошла вчера на перегоне Большая Омутная - Сгибеево Забайкальской железной дороги. Никто из людей не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.

В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону приостановили.

"Для ликвидации последствий схода на месте происшествия работают восстановительные поезда. В связи с аварией в Главном управлении МЧС России по Амурской области создан оперативный штаб", - говорится в сообщении.