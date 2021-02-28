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28 февраля 2021 г. 00:55
Общество
Текст: Артем Локалов

"Хотим сделать Родину привлекательной"

Как ребята из старинного Верхотурья превращают родной город в центр туризма на Урале
Ребята из уральского Верхотурья уже несколько лет делают все, чтобы город не считали умирающей глубинкой, хотят чтобы он стал туристическим центром Урала. Они восстановили местный старинный промысел - мыловарение. Придумали новые туристические маршруты, восстанавливают исторические постройки, проводят экскурсии. А еще создали туристическую карту города.
Авторская карта города на русском и английском, которую придумали ребята из Верхотурья.
Авторская карта города на русском и английском, которую придумали ребята из Верхотурья.

Все это они делают с большой любовью. И это редкость для малых городов России - чтобы в глубинке молодежь так бережно относилась к истории и наследию.

Верхотурье - самый древний город Свердловской области. Свердловской она стала после революции, а в петровские времена Верхотурье относилось к Сибирской губернии. Город основан в 1598-м году (почти на полтора века раньше Екатеринбурга) как один из важных пунктов на водном пути в Сибирь. Со временем сибирский путь смещался южнее и Верхотурье теряло свое значение.

После революции его даже лишили статуса города, сделав рабочим поселком. Но в 1947-м Верхотурье вновь стало городом - такой подарок сделали к 350-летию со дня основания.

Верхотурский кремль считается самым молодым и самым маленьким кремлем России. / Никита Зеленюк

Но главное не менялось: молодежь стремилась уехать в крупные города. Никита Зеленюк родом отсюда, после школы отправился в Екатеринбург, где выучился на менеджера в сфере строительства. Но понял, что это не его. Стал думать, что делать дальше, вернувшись домой. Но вернулся не только он. Несколько его сверстников тоже не нашли себя в большом городе. Когда встретились в Верхотурье, задались вопросом: "А что делать здесь?"

Фото: Артем Локалов
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В самом древнем городе Свердловской области сохранились архитектурные памятники, которые приезжали и приезжают смотреть туристы. В первую очередь - кремль. Единственный на Среднем Урале, самый молодой и самый маленький кремль во всей России. А еще монастыри, притягивающие паломников.

- Нас, собравшихся вместе и решавших, чем заняться, было человек пять, - рассказывает 25-летний Никита Зеленюк, вдохновитель проекта "С Верх мы". - Решили двигать тему с туризмом и начать выпуск верхотурского мыла. Это исторический промысел - в 1836 году купец Трофим Казанцев основал здесь мыловаренный и свечной заводики. Нашли старинную рецептуру, взяли ее за основу и начали возрождать...

Никита Зеленюк (справа) хочет, чтобы в его город приезжало как можно больше туристов. / из архива Никиты Зеленюка

Никита рассказывает, как общался с туристами и паломниками, приезжавшими в город. Узнавал, чего им не хватает в Верхотурье, что бы они хотели видеть, что нравится и не нравится, как сделать город комфортнее. Часто люди отвечали, что им не хватает информации о Верхотурье. Да, известно про кремль, монастыри, но что еще?

Фото: Юрий Феклистов
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- У нас ведь действительно сохранились купеческие лавочки, мы знаем всякие городские секретики, которыми было бы здорово поделиться с гостями, - объясняет Никита. - Например, в мужском монастыре, если зайти под Крестовоздвиженский собор, можно увидеть старинную печь, которой он отапливался раньше.

Еще наблюдение от Никиты: в последние годы туристов в Верхотурье становится все меньше. Он связывает это с тем, что верующих, которым интересны святыни, архитектура монастырей, меньше. А молодежи, говорит он, интересно другое:

- Не умаляю значение религии. И храмы у нас потрясающие. Но молодежь этим не очень заманишь. Поэтому мы пытаемся рассказать и о другом. О старинных домах, лавках, занятиях людей в старинном уральском городе. Вот на эту идентичность есть запрос. И на сопричастность к ней. Поэтому мы занимаемся восстановлением исторической среды, хотим, чтобы у нас тоже был "Том Сойер фест" (волонтерское движение - прим. "Родины"), чтобы к нам заглядывало как можно больше людей.

Экскурсию проводит соборный дворник Семен Ионыч, персонаж из XIX века. / Никита Зеленюк

И создание новой карты Верхотурья, с его тайнами, легендами - один из важных этапов этой работы. Ребята собирают средства на свой проект.

Фото: vk.com/konakovoigrad
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При этом у них нет площадки, где бы они сами собирались постоянно. Никита говорит, что это происходит везде, где только возможно. Сам он живет в деревне недалеко от города, официально работает в сфере культуры.

Объясняет, что местный краеведческий музей и управление культуры относится к их инициативам хорошо, все стараются помогать, насколько это возможно:

- Поддержка есть, но местность у нас дотационная. Деньги идут, в основном, на решение других проблем. Но мне, например, предоставляют площадку, чтобы рассказать людям о наших проектах, музей помогал в работе по наполнению карты.

Ребята следят за другими проектами в России. Зеленюк, если есть возможность, старается выбраться в другие регионы, чтобы посмотреть, как работают с наследием там и вдохновиться примерами. Чтобы, как говорит Никита, "сделать свою Родину привлекательной".

Темы дня:
#Россия
#журнал Родина
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