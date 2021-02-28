Ребята из уральского Верхотурья уже несколько лет делают все, чтобы город не считали умирающей глубинкой, хотят чтобы он стал туристическим центром Урала. Они восстановили местный старинный промысел - мыловарение. Придумали новые туристические маршруты, восстанавливают исторические постройки, проводят экскурсии. А еще создали туристическую карту города.

Все это они делают с большой любовью. И это редкость для малых городов России - чтобы в глубинке молодежь так бережно относилась к истории и наследию.

Верхотурье - самый древний город Свердловской области. Свердловской она стала после революции, а в петровские времена Верхотурье относилось к Сибирской губернии. Город основан в 1598-м году (почти на полтора века раньше Екатеринбурга) как один из важных пунктов на водном пути в Сибирь. Со временем сибирский путь смещался южнее и Верхотурье теряло свое значение.

После революции его даже лишили статуса города, сделав рабочим поселком. Но в 1947-м Верхотурье вновь стало городом - такой подарок сделали к 350-летию со дня основания.

Но главное не менялось: молодежь стремилась уехать в крупные города. Никита Зеленюк родом отсюда, после школы отправился в Екатеринбург, где выучился на менеджера в сфере строительства. Но понял, что это не его. Стал думать, что делать дальше, вернувшись домой. Но вернулся не только он. Несколько его сверстников тоже не нашли себя в большом городе. Когда встретились в Верхотурье, задались вопросом: "А что делать здесь?"

В самом древнем городе Свердловской области сохранились архитектурные памятники, которые приезжали и приезжают смотреть туристы. В первую очередь - кремль. Единственный на Среднем Урале, самый молодой и самый маленький кремль во всей России. А еще монастыри, притягивающие паломников.

- Нас, собравшихся вместе и решавших, чем заняться, было человек пять, - рассказывает 25-летний Никита Зеленюк, вдохновитель проекта "С Верх мы". - Решили двигать тему с туризмом и начать выпуск верхотурского мыла. Это исторический промысел - в 1836 году купец Трофим Казанцев основал здесь мыловаренный и свечной заводики. Нашли старинную рецептуру, взяли ее за основу и начали возрождать...

Никита рассказывает, как общался с туристами и паломниками, приезжавшими в город. Узнавал, чего им не хватает в Верхотурье, что бы они хотели видеть, что нравится и не нравится, как сделать город комфортнее. Часто люди отвечали, что им не хватает информации о Верхотурье. Да, известно про кремль, монастыри, но что еще?

- У нас ведь действительно сохранились купеческие лавочки, мы знаем всякие городские секретики, которыми было бы здорово поделиться с гостями, - объясняет Никита. - Например, в мужском монастыре, если зайти под Крестовоздвиженский собор, можно увидеть старинную печь, которой он отапливался раньше.

Еще наблюдение от Никиты: в последние годы туристов в Верхотурье становится все меньше. Он связывает это с тем, что верующих, которым интересны святыни, архитектура монастырей, меньше. А молодежи, говорит он, интересно другое:

- Не умаляю значение религии. И храмы у нас потрясающие. Но молодежь этим не очень заманишь. Поэтому мы пытаемся рассказать и о другом. О старинных домах, лавках, занятиях людей в старинном уральском городе. Вот на эту идентичность есть запрос. И на сопричастность к ней. Поэтому мы занимаемся восстановлением исторической среды, хотим, чтобы у нас тоже был "Том Сойер фест" (волонтерское движение - прим. "Родины"), чтобы к нам заглядывало как можно больше людей.

И создание новой карты Верхотурья, с его тайнами, легендами - один из важных этапов этой работы. Ребята собирают средства на свой проект.

При этом у них нет площадки, где бы они сами собирались постоянно. Никита говорит, что это происходит везде, где только возможно. Сам он живет в деревне недалеко от города, официально работает в сфере культуры.

Объясняет, что местный краеведческий музей и управление культуры относится к их инициативам хорошо, все стараются помогать, насколько это возможно:

- Поддержка есть, но местность у нас дотационная. Деньги идут, в основном, на решение других проблем. Но мне, например, предоставляют площадку, чтобы рассказать людям о наших проектах, музей помогал в работе по наполнению карты.

Ребята следят за другими проектами в России. Зеленюк, если есть возможность, старается выбраться в другие регионы, чтобы посмотреть, как работают с наследием там и вдохновиться примерами. Чтобы, как говорит Никита, "сделать свою Родину привлекательной".