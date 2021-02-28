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28.02.2021 09:09
Рубрика: Спорт

Василевский не пропускает второй матч подряд

Текст: Максим Домчев

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" встречалась с "Далласом". Встреча завершилась победой "молний" со счетом 5:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, Брэйден Пойнт, Патрик Марун и Стивен Стэмкос.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Российский защитник Михаил Сергачев принял участие в двух голевых комбинациях своей команды. Теперь на его счету стало 15 очков - 1 гол и 14 голевых передач.

Но главным героем и лучшим игроком встречи был признан российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 20 бросков.

Страж ворот "звезд" Антон Худобин был заменен после пятой шайбы. Он смог отразить всего 12 бросков по своим воротам.

В другой встрече "Детройт" обыграл "Чикаго" со счетом 5:3. В составе победителей гол и результативная передача на счету российского форварда Евгения Свечникова. В нынешнем сезоне он впервые принял участие в матче "красных крыльев".

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