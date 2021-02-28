Известный гонконгский актер Нг Ман-Тат умер от рака

Ветеран гонконгского и китайского кино, звезда "Убойного футбола" Нг Ман-Тат умер 27 февраля в возрасте семидесяти лет.

Как передает Deadline, актер "мирно отошел" в окружении семьи. Причина смерти - рак печени.

Ричард Нг Ман-Тат родился 2 января 1952 года. В девятнадцать начал карьеру - с актерских курсов на гонконгском телеканале TVB. Экранный дебют - 1975 год.

На дальнейшем счету - 170 фильмов и сериалов: линейки "Рыцарь игроков" и "Сопротивление в школе", "Кулак ярости - 1991", "Боги, наверное, сошли с ума 3", "Безумный монах", так далее.

В 1989-м Нг познакомился со Стивеном Чоу, дав старт их триумфальному сотрудничеству - "Бог кулинарии" и "Король комедии", мегахит "Убойный футбол", "Операция стоимость 60 миллионов долларов", две части "Китайской одиссеи".

Одной из последних ролей Нг в кино стала работа в помпезном сайфае "Блуждающая Земля".