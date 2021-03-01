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01.03.2021,  
12:45
Текст:  Антон Валагин

Армия Украины изменила походку

Фото: Командование сухопутных войск ВСУ Фото: Командование сухопутных войск ВСУ
Фото: Командование сухопутных войск ВСУ

Вооруженные силы Украины перешли на новый строевой шаг. Первая тренировка по новой походке прошла в отдельном президентском полку имени Богдана Хмельницкого.

На учении присутствовали представители видов и родов войск, министерства обороны. Целью занятия стало доведение требований руководящих документов по организации и методике строевых занятий, сообщило командование сухопутных войск ВСУ.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Были продемонстрированы движение одиночно и в составе шеренг с использованием старого и нового строевого шага. Военнослужащие двигались со скоростью 110 шагов в минуту, длина шага составляла 70-80 см. Главным отличием новой походки украинских военных стала высота, на которую необходимо поднимать ногу при движении строевым шагом: вместо прежних 15-20 сантиметров (советский стандарт), теперь ногу положено поднимать на 10-15 сантиметров.

Регламентом НАТО назвать это нельзя, поскольку армии альянса не выработали единых стандартов на сей счет. Военные ФРГ, к примеру, отказались от печатного шага, поскольку он напоминает о Вермахте. В Великобритании и Франции при движении парадным строем разрешено сгибать ногу.

А новую украинскую походку впервые продемонстрируют на параде в честь 30-летия независимости Украины.

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