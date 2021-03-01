Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.03.2021,  
09:52
Текст:  Михаил Русин

Действующие в стае реактивные беспилотники разрабатывают в России

Российские конструкторы ведут работу над созданием многоцелевого беспилотного комплекса "Молния". Предполагается, что он будет состоять из реактивных дронов, платформой для которых станет самолет-носитель. Особенность этих беспилотников заключается в возможности действовать роем. Проект разрабатывается в интересах российских ВКС.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК. В частности, стало известно, что над созданием многоцелевого комплекса "Молния" работает в инициативном порядке компания "Кронштадт". Ее специалисты уже представили эскизный проект, а в ближайшее время ожидается начало опытно-конструкторской работы

Предполагается, что запущенные с самолета-носителя дроны можно будет использовать для прорыва вражеской ПВО и ведения радиоэлектронной борьбы.

"Также предполагается применение аппаратов комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей", - цитирует агентство своего собеседника.

Дроны небольшого размера будут выпускаться в виде крылатой ракеты с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом. При этом отмечается, что такие аппараты можно использовать на разных носителях и размещать на внешних и внутренних подвесках, а также в грузовых отсеках.

"Су-57, в частности, сможет нести до восьми таких аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках. Также их носителем может быть беспилотник "Охотник", - отмечает собеседник агентства.

Кроме того, сообщаются предварительные ТТХ новых беспилотников, которые, впрочем, еще могут быть скорректированы в рамках ОКР. По слова источника, предполагается, что длина дрона, входящего в комплекс "Молния" составит 1,5 метра, а размах крыла - до 1,2 метра. На беспилотнике будет установлен турбореактивный двигатель, благодаря которому аппарат сможет развивать скорость 600 - 700 километров в час. Масса боевой части или полезной нагрузки оценивается в пять-семь килограммов, а дальность действия дрона - в несколько сотен километров.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Россия начала создание новой баллистической ракеты "Кедр"

При этом в конструкции аппаратов будет использована технология "стелс" для снижения заметности, а также специальное покрытие, плоское сопло и воздухозаборник на верхней части фюзеляжа.

Пока официальных комментариев от компании "Кронштадт" не поступало. Между тем российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов сравнивает систему "Молния" с американской программой Gremlins. По его словам концепция роевого применения беспилотников подразумевает использование множества дронов с различной целевой нагрузкой на борту.

Увеличение количества беспилотников позволяет эффективно бороться с системой ПВО противника, поскольку количество воздушных целей может превосходить возможности единовременной борьбы с ними. Это помогает сохранить пилотируемые самолеты или дорогостоящие беспилотники. Также стая недорогих дронов может успешно выполнять другие задачи. Например, подавлять вражескую артиллерию или осуществлять контртеррористические действия.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: iStock
В России разработали антидронный комплекс, помещающийся в кейсы 26.02.2021
Завершились испытания РЛС "Валдай" для поиска молчащих дронов 26.02.2021
Танк Т-14 "Армата" сумел захватить цель без участия человека 25.02.2021
беспилотники
Фото: Министерство обороны Ирака / youtube.com
Советские и российские БМП служат вместе с американскими М113 в Ираке 26.02.2021
Копию американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper показали в Иране 25.02.2021
Российский беспилотник "Орион" впервые представлен за рубежом 22.02.2021