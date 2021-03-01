ФАС начала проверку производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка проходит по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По данным Росстата, с 16 по 24 февраля цены на куриное мясо выросли на 1,9%, на куриные яйца - на 1,1% . При этом в некоторых регионах цены на яйца выросли за неделю более чем на 10%.

С начала года куриное мясо подорожало на 6,2%. Из продуктов больший рост зафиксирован лишь на овощи.