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01.03.2021,  
14:02
Текст:  Антон Валагин

Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35

После 20 мучительных лет разработки и доводки истребителя пятого поколения F-35 Lightning II руководство ВВС США наконец признало: этот самолет слишком дорог и ненадежен для службы, пишет Forbes. Он никогда не станет "рабочей лошадкой" на замену F-16, как планировалось изначально.
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

"F-35 остается во всех смыслах не более, чем дорогим прототипом, запущенным в массовое производство", - утверждает сотрудник правительственного проекта по надзору Дэн Грейзер на основании последнего отчета Минобороны США. Грейзер выделил четыре основные проблемы Lightning II. Первая - до сих пор не создана среда моделирования, в которой истребитель в мирное время мог бы подтвердить свою эффективность - то есть способность противостоять существующим угрозам и системам ПВО. За шесть лет, прошедших с момента принятия истребителя на вооружение, такой симулятор так и не сделали. Вторая - F-35 стал рекордсменом по части отказов и неполадок. Не успевают инженеры устранить один дефект, как обнаруживается новый. Самолет по-прежнему имеет 871 серьезный недостаток - на два меньше, чем в прошлом году. Десять из них относятся к категории критических, то есть способны привести к смерти, тяжелому ранению или потере системы вооружения.

Фото: Командование сухопутных войск ВСУ
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В течение многих лет одной из главных проблем проекта была облачная сеть технического обслуживания и запчастей ALIS. В теории она следила за состоянием конкретного самолета, напоминала о необходимости текущего сервиса и ремонта, заказывала запчасти. На деле - не работала. В 2020 году авторы проекта признали поражение и отключили ALIS. Ее планируется заменить другим облачным сервисом, но авторы доклада в Пентагоне предупреждают, что при ее создании повторяются многие уже допущенные ошибки.

Наконец, главное - проект F-35 основан не на необходимых боевых качествах будущего истребителя, а на требованиях технологий: новые датчики, радиопоглощающие покрытия и причудливое оборудование кабины. Фундаментальные недостатки самолета были изначально заложены в его проект. В качестве примера Гразье приводит штурмовик A-10 - недорогой и надежный . Это самолет поддержки наземных войск, следовательно, он должен уметь низко летать, иметь мощную пушку и большое количество оружия под крыльями. И все: не надо ни сверхзвуковой скорости, ни способности взлетать с авианосца, ничего сверх необходимого для выполнения основных задач. У Lightning II произошло обратное: конструкторы взяли массу непроверенных, но эффектных технологий и стали думать, как слепить из них самолет.

ВВС США оплатили строительство 250 истребителей F-35. Изначально планировалось заказать более 1700 самолетов, но, скорее всего, производство свернут задолго до этой цифры.

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