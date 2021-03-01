Instagram представил важную функцию для блогеров

Социальная сеть Instagram анонсировала важную функцию для блогеров - теперь к прямому эфиру в сервисе можно будет подключать до 3 человек.

"Сегодня мы представляем Live Rooms, функцию, которая дает вам возможность выходить в прямой эфир совместно с тремя другими пользователями. Если раньше можно было вести совместный эфир только с одним человеком, то это теперь вы сможете говорить втроем".

По мнению сервиса, это даст людям еще больше возможностей для творчества.

В прошлом году в прямом эфире социальной сети проходили интервью со знаменитостями, музыкальные битвы, а также трансляции бьюти-блогеров.