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01.03.2021 00:03
Рубрика: Спорт

Клебо посчитал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ

Текст: Артур Нанян

Норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал действия россиянина Глеба Ретивых во время командного спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия).

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Клебо удивлен решением Ретивых идти перед ним по невыгодной траектории. "Я старался как можно скорее догнать лидера. Почему пошел направо, когда Ретивых шел слева? Мне кажется, это вообще странный выбор маршрута. Я сразу уходил в правую часть. Тот участок был быстрее и лучше. Тогда я думал, что Мяки будет опасен на финише. Но появился просвет, после чего нужно было просто добраться до финиша", - приводит слова Клебо портал Nettavisen.

Чуть ранее Ретивых заявил, что Александр Большунов, с которым они завоевали бронзовые медали в Оберстдорфе, решил изменить тактику по ходу гонки. Победителями командного спринта стали норвежцы Клебо и Эрик Вальнес.

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