Кристиан Бэйл сыграет в триллере про маньяка и Эдгара По

47-летний британо-американский актер, лауреат премии "Оскар" Кристиан Бэйл сыграет одну из главных ролей в детективном триллере Криса Купера - экранизации романа "Всевидящее око" (The Pale Blue Eye) Луиса Байяра.

Действие его разворачивается в 1830 году в Военной академии в Вест-Пойнте, где происходит серия убийств. У Бэйла роль матерого детектива, который их расследует. При помощи "одаренного молодого кадета", которому далее суждено стать признанным автором готических мороков, писателем Эдгаром По.

Как рассказал в комментарии Deadline Купер, идею картины он вынашивал последние десять лет. И Бэйл, который успел возмужать до нужного уровня, - идеальный кандидат на ведущую в ней роль.

К слову, актер уже ранее снимался у Купера в лентах "Из пекла" в 2013-м и в 2017-м в "Недругах".

Съемки намечено начать осенью. Купер и Бэйл - продюсеры. По дате премьеры еще нет определенности.

Отметим, что По, на тот момент крайне нуждавшийся, в 1827-м подписал пятилетний армейский контракт, став рядовым-артиллеристом. Служил, впрочем, при штабе и вскоре получил звание главного сержанта полка - высший чин младшего командного состава. Более того - писатель действительно хотел поступить в Вест-Пойнт, но не стяжал на то одобрения приемного отца.