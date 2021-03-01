Логинов выиграл золото в параллельном гигантском слаломе на ЧМ в Словении

Российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золото чемпионата мира в параллельном слаломе. Помимо этого в активе россиян еще две медали.

В понедельник на проходящем в Словении чемпионате мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе в финал вышел 21-летний россиянин Дмитрий Логинов, которому предстояло сразиться за золото с представителем Италии Роландом Фишналлером. На финише российский спортсмен выиграл у своего соперника всего 0,01 секунды, став трехкратным чемпионом мира. Ранее Логинов выиграл сразу два золота на чемпионате мира 2019-го года.

Еще один представитель российской команды Андрей Соболев в борьбе за третье место победил представителя Южной Кореи Ким Сан Гюма.

У женщин совсем юная София Надыршина уступила в финале немке Селине Йорг. Для 17-летней спортсменки эта медаль стала первой на взрослом уровне. Ранее она трижды поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета на юниорских чемпионатах мира.