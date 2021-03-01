Лыжник Спицов сломал руку во время тренировки на ЧМ

Российский лыжник Денис Спицов не выступит в оставшихся гонках чемпионата мира в Германии. Он сломал руку во время тренировки.

Сообщается, что в понедельник Спицов принял участие в тренировке перед завтрашней гонкой. На одном из спусков он упал и повредил руку.

"Спицов был доставлен в клинику. По итогу осмотра и выполнения рентгенографии диагностирован перелом 5 пястной кости левой руки", - говорится в заявлении на сайте ФЛГР.

В ближайшее время Спицов вернется в Россию для прохождения лечения. Ориентировочно сроки восстановления составят около полутора месяцев.

Денис Спицов - призер Олимпиады 2018 года. На нынешнем чемпионате мира он должен был выступить в индивидуальной гонке во вторник. Также на него рассчитывали и в эстафете.