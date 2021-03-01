Малоизвестная функция смартфона спасла жизнь трактористу

Одна из функций смартфона Google Pixel, возможно, спасла жизнь американцу, упавшему на тракторе Bobcat в овраг. О происшествии и своем спасении тот рассказал в социальной сети Reddit.

Мужчина из штата Миссури занимался какими-то работами на своем земельном участке. Как именно произошла авария, он не помнит, но пишет, что очнулся от чудовищной боли, было трудно дышать: "Я звал на помощь, понимая бесполезность этого, и вдруг услышал голос из одного наушника, оставшегося на месте. К моему удивлению, это был диспетчер службы экстренной помощи! Он сообщил мне, что помощь уже в пути, и что они уже связались с моей женой".

Неподалеку от места происшествия находилась пожарная часть, так что спасателей долго ждать не пришлось. Они прибыли всего через несколько минут и извлекли пострадавшего из покореженной кабины, стараясь причинять ему как можно меньше боли. Позже выяснилось, что у него было сломано семь ребер и четыре грудных позвонка. Мужчина предполагает, что это произошло при ударе о потолок кабины трактора, когда тот перевернулся.

Благодаря врачам и помощи семьи через три месяца после аварии пострадавший полностью восстановился. Интересно, что функцию Google Car Crash Detection в своем смартфоне Google Pixel 4 XL он включил всего за несколько недель до происшествия. Эта функция способна распознать ДТП с помощью датчиков и микрофона. Подается сигнал тревоги, и, если пользователь не реагирует, телефон звонит 911 и сообщает экстренным службам свое местоположение.