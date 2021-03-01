Матвиенко попросила азербайджанскую коллегу помочь в освобождении армянок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к своей азербайджанской коллеге Сахибе Гафаровой помочь в решении гуманитарной проблемы, связанной с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Как сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента, в понедельник состоялся телефонный председателей Совета Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

"Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к своей коллеге оказать содействие по парламентской линии в решении гуманитарной проблемы, связанной со скорейшим возвращением на родину двух армянских женщин, которые были задержаны в зоне конфликта в прошлом году", - говорится в сообщении.

Собеседницы также обсудили вопросы двусторонних межпарламентских связей и региональную проблематику "с акцентом на актуальные гуманитарные задачи, стоящие на повестке дня в зоне нагорно-карабахского конфликта".