МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС

Новости

Губернаторы и министры могут возглавить группы списка "Единой России" на выборах в Госдуму 17:01
Толстой: Почвы для сотрудничества России с Советом Европы крайне мало 16:55
Володин: Европейские структуры превратились в подобие ЦК КПСС 16:52
Тарасова оценила состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2021 16:48
Матвиенко: Армения не обращалась к России с просьбой о помощи 16:43
Косачев: Совет Европы не защищает права русскоязычных жителей Украины 16:36
Андрей Бочкарев: Более ста домов построено в Москве по программе реновации 16:33
"Единая Россия" выставит кандидатов в Госдуму во всех одномандатных округах 16:30
Всероссийские проверочные работы пройдут в колледжах в сентябре-октябре 16:29
ФХР изучит обстоятельства тяжелой травмы юного хоккеиста в Москве 16:15
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 16:11
Польские археологи обнаружили 5500-летние мегалитические гробницы 15:53
Флоренс Пью сыграет главную роль в драме Зака Браффа 15:46
ЕК: Сертификат о вакцинации от коронавируса нужен для поездок по ЕС 15:44
Названы регионы с наибольшей опасностью лесных пожаров в марте 15:41
ФАС начала проверку производителей куриного мяса и яиц 15:39
Лукашенко потребовал исключить ненужное посредничество в торговле 15:29
Вышел дублированный трейлер мультфильма Миядзаки "Ая и ведьма" 15:23
Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию 15:22
В Геленджике преступник запустил в оборот 600 фальшивых купюр 15:20
Документальные фильмы Кончаловского, Спилберга, Херцога покажут в Сети 15:12
Арестован бывший президент "Барселоны" 15:09
На Земле началась магнитная буря второго уровня G2 15:06
С начала года в Москве эвакуировали 35 тыс. авто за неправильную парковку 15:06
Кристиан Бэйл сыграет в триллере про маньяка и Эдгара По 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 15:59
Рубрика: Власть

МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС

Текст: Юрий Когалов
Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал неправовым и тупиковым путем введение Европейским союзом новых антироссийских санкций. Москва обязательно отреагирует на ограничения, введенные из-за дела Алексея Навального.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России

"Для нас это не сюрприз. Мы это уже неоднократно комментировали. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь", - цитирует дипломата "Интерфакс". По его словам, подобная политика Брюсселя разрушает двусторонние отношения между Россией и ЕС и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран.

Замминистра подчеркнул, что Москва не оставит без реакции этот шаг Брюсселя, однако не стал вдаваться в подробности, каким может быть ответ. "Когда будет действие - тогда будет и противодействие", - отметил дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Песков прокомментировал слова Байдена про Крым
ЕК: Сертификат о вакцинации от коронавируса нужен для поездок по ЕС
В Финляндии вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
За сутки в России подтвержден 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах
Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"