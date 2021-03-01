МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал неправовым и тупиковым путем введение Европейским союзом новых антироссийских санкций. Москва обязательно отреагирует на ограничения, введенные из-за дела Алексея Навального.

"Для нас это не сюрприз. Мы это уже неоднократно комментировали. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь", - цитирует дипломата "Интерфакс". По его словам, подобная политика Брюсселя разрушает двусторонние отношения между Россией и ЕС и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран.

Замминистра подчеркнул, что Москва не оставит без реакции этот шаг Брюсселя, однако не стал вдаваться в подробности, каким может быть ответ. "Когда будет действие - тогда будет и противодействие", - отметил дипломат.