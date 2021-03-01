Назван состав женской сборной РФ на индивидуальную гонку на ЧМ в Оберстдорфе

Определены участницы женской сборной РФ на индивидуальную гонку на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Согласно стартовым протоколам, появившимся на сайте FIS, на старт 10-километровой индивидуальной гонки в Оберстдорфе выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Мария Истомина.

Ступак уйдет в гонку под номером 36, Истомина - 39, Непряева - 42, а Сорина - 44. Днем ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила СМИ, что вместо Сориной на старт выйдет Яна Кирпиченко. Старт индивидуальной гонки у женщин - во вторник в 15:15.