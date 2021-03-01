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01.03.2021 21:56
Рубрика: Спорт

Назван состав женской сборной РФ на индивидуальную гонку на ЧМ в Оберстдорфе

Текст: Максим Домчев

Определены участницы женской сборной РФ на индивидуальную гонку на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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Согласно стартовым протоколам, появившимся на сайте FIS, на старт 10-километровой индивидуальной гонки в Оберстдорфе выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Мария Истомина.

Ступак уйдет в гонку под номером 36, Истомина - 39, Непряева - 42, а Сорина - 44. Днем ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила СМИ, что вместо Сориной на старт выйдет Яна Кирпиченко. Старт индивидуальной гонки у женщин - во вторник в 15:15.

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