Падение Журжи: русские войска взяли турецкую крепость 250 лет назад

Ровно 250 лет прошло со взятия русскими войсками крепости Журжа на берегу Дуная. На левой стороне реки это была предпоследняя крепость, оставшаяся за турками. 1 марта 1771 года корпус генерал-аншефа Петра Олица сумел разгромить противника и завладеть крепостью с минимальными потерями, обратив врага в бегство.

На третий год русско-турецкой войны 1768-1774 войска Российской империи под командованием князя Александра Голицына уже показали полное превосходство над турками в полевых сражениях. Высокая дисциплина солдат, превосходство в скорости заряжания ручного стрелкового оружия и мобильность артиллерии раз за разом давали свои плоды. В итоге султан Османской империи Мустафа III приказал больше не использовать в своих армиях нерегулярные войска, а оставить лишь янычар. Тактику боя турки тоже решили сменить, теперь они сделали ставку на укрепление гарнизонов в крепостях, чтобы отказаться от открытых сражений, а в нападение переходить только при удобном случае и большими силами.

К марту 1771 года русские войска практически полностью установили контроль над левым берегом Дуная. Уже были взяты крепости Бендеры, Килия, Измаил, Аккерман и Браилов. Лишь два оплота турок по эту сторону реки оставались нависшей угрозой постоянных набегов на Валахию: Журжа и Турно.

Корпус генерал-аншефа Петра Олица выдвинулся из Бухареста маршем к крепости Журжа в конце февраля и несмотря на весеннее бездорожье, а в этих широтах уже теплело, смог преодолеть около 60 километров на юг за пару дней. Крепость держал достаточно сильный гарнизон со значительным количеством артиллерии.

1 марта Петр Олиц принял решение атаковать крепость всеми имеющимися силами - всего 3130 человек пехоты и 347 кавалеристов. Русские войска опрокинули конницу османов и спустя три часа заняли крепость, однако оставшиеся силы противника перешли в центральную цитадель и обороняли ее. Корпус Олица потерял около тысячи человек - 179 убитыми и около 800 ранеными. Турки же потеряли убитыми до четырех тысяч человек и 84 орудия, многие янычары погибли, бросившись в Дунай и пытаясь его переплыть.

Цитадель начали обстреливать из артиллерии, а вскоре удалось взорвать пороховой склад, так что оставшиеся внутри крепости турки были вынуждены капитулировать. 7 марта крепость сдалась и перешла под контроль русских войск.

Петр Олиц за эту победу был награжден Георгием 2-й степени "За благоразумное его предводительство во время покорения оружию нашему города Журжи и замка". Получить награду генерал так и не сумел, он уже был смертельно болен и 7 апреля 1771 года скончался.

В конце мая крепость снова ненадолго перешла к туркам, когда основные силы русских вышли из нее для штурма Турно. После этого Журжа несколько раз переходила из рук в руки.