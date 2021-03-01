Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

Такого за всю историю Пятой республики еще не было. Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в "коррупции" и "торговле влиянием". Его приговорили к трем годам лишения свободы, из них к двум условно, а одному - реального тюремного заключения.

Адвокаты Николя Саркози, скорее всего, оспорят вердикт и подадут апелляцию в высшую судебную инстанцию, а, значит, будет еще один процесс. В любом случае экс-президент сможет избежать перспективы оказаться в тюремной камере. Как правило, в таких случаях осужденным дают возможность оставаться по месту жительства под судебным контролем в виде электронного браслета.

В чем конкретно обвиняли экс-президента в этом, по его словам, "скандальном деле, которому суждено остаться в истории страны"? Собственно, его бы и не возникло, если семь с лишним лет тому назад национальная финансовая прокуратура не решила поставить телефоны Николя Саркози и его адвокатов на "прослушку". Сам этот демарш в отношении бывшего главы государства был, мягко говоря, неординарным, а когда о нем впоследствии стало известно широкой публике, то вызвал негодование многих французов.

В течение ряда лет следователи фиксировали сотни разговоров, надеясь набрать хоть какие-то компрометирующие сведения о предполагаемых денежных вливаниях в его президентскую кампанию 2007 года со стороны тогдашнего ливийского лидера Муамара Каддафи. Однако откровений по этой части так и не обнаружили. Правда, "прослушка" оказалась небезрезультатной. В "длинные уши" попала иная информация, за которую и ухватились.

Оказалось, что Николя Саркози в те годы, когда еще не получили широкое распространение мессенджеры с автоматическим шифрованием типа WhatsApp, общался со своим адвокатом Тьерри Эрцогом не только по своему сотовому телефону, но и другому, зарегистрированному на третье лицо. В частности, выяснилось, что адвокат регулярно беседовал со своим давним знакомым Жильбером Азибером, занимавшим тогда видный пост в Кассационном суде. По убеждению прокурора, некоторые подслушанные записи свидетельствовали о "коррупционной сделке", "сговоре". Саркози, мол, обещал судейскому тепленькое местечко в юридических структурах Монако в обмен на конфиденциальную информацию о нашумевшем деле - связанном с финансированием другой предвыборной кампании со стороны владелицы концерна "Л"Ореаль", в котором, кстати, он был оправдан.

Однако престижной должности Азибер так и не получил. Более того, в княжестве официально подтвердили, что никаких обращений по этому поводу не было. Что касается обвинений, то, как неоднократно заявляли защитники Саркози, то они были основаны на "ложных умозаключениях", "вымыслах" и "ангажированных гипотезах". И, действительно, с материальными доказательствами у прокуратуры было не ахти как.

И, тем не менее, Николя Саркози, неоднократно заявлявшего в ходе судебного процесса, что он никогда "не нарушал законы правового государства", признали виновным. Проходившие по этому делу Тьерри Эрцог и Жильбер Азибер также осуждены на идентичные сроки.

Как заявила сенатор от консервативно-центристской партии "Республиканцы" Валери Бойер, после этого вердикта, "политическая жизнь в стране не будет такой как прежде". Она дала понять, что это уже не первый случай, когда с подачи финансовой прокуратуры из политического пространства Франции вытесняются знаковые фигуры. При этом она упомянула Франсуа Фийона, который в прошлом году был осужден на пять лет тюремного заключения (три условно) из-за фиктивных рабочих мест его супруги.