Песков рассказал об отношении к Горбачеву в Кремле

Бывший президент СССР Михаил Горбачев - часть истории страны, и отношение к нему уважительное. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу оценить фигуру Горбачева и рассказать, как к нему относятся в Кремле.

"Не думаю, что мы с вами можем сейчас в ходе конференц-колла заниматься оценкой личности Горбачева, его места в истории, развития нашей страны, а также европейского континента", - заметил Песков.

"Это человек - часть нашей истории, так или иначе - именно так к нему мы и относимся, с большим уважением", - заключил он.

Напомним, что завтра Горбачеву исполнится 90 лет.