Путин поздравил лыжника Большунова с победой на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Президент пожелал спортсмену здоровья, благополучия и новых успехов.

"Поздравляю вас с триумфом в немецком Оберстдорфе. Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В субботу Большунов победил в скиатлоне, впервые завоевав золотую медаль чемпионата мира.