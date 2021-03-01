Дома без хозяев уходят не сразу. Сначала вдруг оседает угол. Следом зимой под снегом проседает крыша, как чувствуя, что незачем теперь упираться и укрывать больше некого. И сруб разъезжается в разные стороны, как дальние родственники после поминок. Только цветы дружно появляются каждый год под окнами, не замечая, что нет в них больше никого. Хотя не скажешь ведь "ни души" - вот и расцветают. Зарастают травой и уходят постепенно в землю старые дома. Становятся трухой, пылью, почвой...

Это село Милюково, где в этот день 175 лет назад в семье сельского священника Василия Докучаева родился сын. Его тоже назвали Василием. И он тоже должен был стать священником - обучался в Вяземской духовной семинарии, затем в Смоленске.

Бурса, как называли семинарию, была ненавистна Василию. Но Докучаев, как отмечают в своей книге о нем И. и Л. Крупениковы, "был башка": "Несмотря на отвращение к изучаемым предметам и особенно к методам преподавания, он имел блестящие отметки. Но успехи не спасали от "майских", как называли бурсаки свежие березовые розги. Если на протяжении учебного года учителю не к чему было придраться, то в конце года, он сек ученика именно за то, что тот ни разу не был сечен".

Больше всего Докучаев боялся не розг, а лишения возможности поехать домой, в родное Милюково. Даже обучаясь в Смоленске, Василий подговаривал всех бурсаков из соседних с ним сел собрать необходимую сумму на извозчика. Погрузив пожитки на сани, отправлялись - даже в морозы - в дорогу за 200 верст...

Из Петербурга, где Докучаев в итоге оказался, домой попасть было уже сложнее. В столице он занимался уже любимым делом - наукой - на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Тогда большое влияние на Докучаева оказал Платон Пузыревский - ученый-геолог, профессор минералогии.

Это Пузыревский посоветовал Докучаеву найти материал для первого исследования на родине, в Милюкове. Для этого надо было просто побродить по берегу реки Касни. На родной речке, которую тогда называли Качней и которую Василий, казалось, знал наизусть, он открыл новый для себя мир. Кости древних животных, раковины, грунт, почвы...

Потом, став одним из самых известных ученых Российской империи, Докучаев будет всегда призывать молодых ученых, студентов, учителей и учеников изучать родной край, совершать по нему путешествия. Хотя он помнил, как смеялись над ним, услышав про открытия, совершенные в Смоленской губернии, а не где-нибудь на Памире.

Именно с открытий на Касне начиналась наука почвоведение, основоположником которой стал Докучаев. Он первым начал анализировать причины засух, которые часто случались в России и приводили к голоду. Лесозащитные полосы в полях, укрепление оврагов для удержания влаги в почве - Докучаев разработал систему по предупреждению засух.

И повторял, что это явление не только и не столько климатическое, сколько созданное неправильным ведением земледелия. То есть все проблемы, которые получал человек из-за засухи, как правило, случались из-за самого человека.

На протяжении всей жизни в выводах Докучаева сомневались, поднимали на смех. И самому ему больше приходилось бороться не с проблемами засух, а с бюрократией и чиновниками, которые всячески препятствовали его работе.

Одним из главных трудов Докучаева стал "Русский чернозем", в котором он четко сформулировал, что это "коренное, ни с чем не сравнимое богатство России", которое "дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд".

Действительно, запасы полезных ископаемых иссякнут, а земля, если возделывать ее правильно, будет кормить всегда.

Земли вокруг Милюкова совсем не черноземные, а типичные для этих мест - глинистые, болотистые. В последние советские годы здесь проводили мелиорацию и осушение болот. Потратили большие деньги - и после распада страны все бросили. Многие поля стали зарастать лесом, но недавно один из крупных агрохолдингов занялся распашкой земель на северо-востоке Смоленской области. Здесь обновили систему водоотведения в полях, вспахали их и уже собирают урожай ржи, рапса...

Самому Милюкову не дают зарасти травой окончательно, хоть здесь и не осталось местных жителей, приезжают только дачники. Каждый год тут организовывают праздник, на который собирается народ со всего района. Устраивали реконструкцию боев Отечественной войны 1812 года, происходивших в этих местах.

Старая Никольская церковь, в которой служил отец Василия Докучаева, в упадке. Раньше здесь раз в год совершали службу, но теперь нет. Священник из соседнего села Тесово Иван Биляк перевез иконы в действующий тесовский храм - он тоже на берегу дорогой для Докучаева Касни.

В поселке Новодугино у здания краеведческого музея стоит памятник Докучаеву. Изначально его поставили на шоссе Вязьма - Ржев, но там он не прижился. Захотел поближе к дому.

Учитель из Москвы Александр Давыдов, у которого в Тесове дом, многое сделал для увековечивания памяти ученого.

В Тесове, где имя ученого носит школа, у поворота на Милюково стоит указатель к родине Докучаева.

На месте его родного дома в Милюкове сейчас другой дом. На нем закреплена мемориальная табличка.

Рядом берег Касни. И несколько старых изб, которые постепенно исчезают без хозяев.

Не сразу. Постепенно. Становясь трухой, пылью, почвой.